Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de enige kandidaat.

Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. „Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de zorg wenst te continueren”, aldus een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen. De keus is daarom op ziekenhuis St Jansdal gevallen om verder te onderhandelen over de mogelijke doorstart.

De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden.

De zorg in de IJsselmeerziekenhuizen wordt nu vanwege het faillissement wel afgeschaald. Bij overeenstemming over een doorstart, komt er meteen een plan om de werkzaamheden weer op te bouwen en voort te zetten.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te maken. Cardiologie Centra Nederland (CCN) had ook een doorstartplan ingediend voor de failliete IJsselmeerziekenhuizen en de Friese Antonius Zorggroep had eveneens interesse.