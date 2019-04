Korten op de pensioenen die via beschikbare premieregelingen worden gefinancierd, is in strijd met de Europese pensioenrichtlijn IORPII. Dit zou het kabinet ter harte moeten nemen bij de gesprekken over het pensioenstelsel. Foto: leden van de politievakbonden voerden in februari actie tegen het pensioenbeleid van het kabinet. beeld ANP, Bas Czerwinski