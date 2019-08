Eén actievoerder TNO nog vast

Een actievoerder die zondag door de marechaussee is opgepakt op een terrein van de NAVO en TNO in Den Haag, zit nog vast. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.

Op 21 augustus moet hij zich voor de politierechter in Den Haag verantwoorden voor „het zich bevinden op verboden terrein en voor belemmering van het afgeven van vingerafdrukken”. De andere zestien actievoerders die werden opgepakt, zijn inmiddels weer op vrije voeten.

De actievoerders waren onder meer op het dak van het complex geklommen. Het terrein aan de Oude Waalsdorperweg staat onder toezicht van Defensie. De demonstranten zouden deel uitmaken van No Border, een groep activisten die pleit voor een wereld zonder grenzen, meldt deze organisatie zelf.

Volgens de activisten zorgt de NAVO er onder meer met militaire interventies voor dat mensen moeten vluchten en speelt de militaire alliantie ook „een rol bij het tegenhouden van vluchtelingen aan de Europese grenzen”. TNO behoort volgens hen tot de grootste ontvangers van EU-subsidies voor onderzoek naar nieuwe technologieën voor grensbewaking.