Dwang bij coke slikken: eisen tot 5 jaar cel

Met celstraffen tot vijf jaar zouden vier verdachten gestraft moeten worden voor het onder bedreiging van een pistool laten slikken van bolletjes cocaïne door twee mensen met een ‘drugsschuld’.

Die eis legde de officier van justitie woensdag neer bij de rechtbank wegens gijzeling, vrijheidsberoving, afpersing en dwang. Tegen de 28-jarige hoofdverdachte uit Alkmaar werd vijf jaar cel geëist, tegen zijn 32-jarige rechterhand (zonder vaste woon- of verblijfplaats) vier jaar.

Voor medeplichtigheid eiste het Openbaar Ministerie twintig maanden cel - waarvan zes voorwaardelijk - tegen een 36-jarige tussenpersoon uit Alkmaar. Een dertigjarige man uit Almere hoorde twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, eisen.

De afnemers van een kilo cocaïne van de hoofdverdachte werden beroofd en konden daarom hun drugsschuld niet terugbetalen. Daarom moesten zij onder bedreiging bolletjes cocaïne slikken die ze vervolgens naar Malta moesten smokkelen. Ze werden dagenlang vastgehouden in een woning in Alkmaar, totdat een van de cokeslikkers via zijn broer alarm kon slaan