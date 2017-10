Duyvendak directeur NIAS

Jan Willem Duyvendak wordt met ingang van het nieuwe jaar directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Duyvendak werkt als faculteitshoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en zal dit erbij blijven doen.

„Ik ben verheugd dat ik leiding mag gaan geven aan een academische vrijplaats voor onafhankelijke geesten en originele onderzoekers”, aldus Duyvendak over zijn nieuwe baan. Hij was eerder onder meer directeur van het Verwey-Jonker Instituut.