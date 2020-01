Duurzame reisgids: Scilly in plaats van Fiji

Voor een wit strand en een warm klimaat hoef je niet naar Fiji, maar kun je ook per boot naar de Engelse Scilly-eilanden reizen. En de Grand Canyon is spectaculair, maar grillige bergpieken, kloven en ravijnen zijn ook te vinden in het Spaanse reservaat Torcal de Antequera. De alternatieve bestemmingen staan in de Duurzame Reisgids, die Natuur&Milieu heeft samengesteld.

De organisatie wil vliegreizen ontmoedigen en laten zien dat dichter bij huis ook droombestemmingen te vinden zijn. „Vliegen is de meest vervuilende manier van reizen. Om bijzondere dingen te zien, hoef je echt niet uren in het vliegtuig te zitten”, aldus directeur Marjolein Demmers.

Vooralsnog is de trend dat mensen juist steeds vaker gaan vliegen. Het vliegtuig heeft de auto zelfs ingehaald als vervoermiddel voor vakantie, bleek woensdag uit het jaarlijkse ContinuVakantieOnderzoek (CVO).

Natuur&Milieu heeft alternatieve bestemmingen op een rij gezet die goed per trein, boot, fiets, bus of auto te bereiken zijn. In plaats van de Chinese Muur opperen de samenstellers van de gids de Muur van Hadrianus in Noord-Engeland. En wie zich voelt aangetrokken tot de kleurrijke huizen aan de kades van Willemstad op Curaçao, kan wellicht ook enthousiast raken van de pastelkleuren op het Italiaanse eilandje Procida, in de Baai van Napels.

Natuur&Milieu roept vakantiegangers tegelijkertijd op een ‘niet-vlieg-belofte’ te doen. Om de boodschap kracht bij te zetten, staat de organisatie de komende dagen op de Vakantiebeurs in Utrecht met een „afkickkliniek voor veelvliegers”. Mensen krijgen daar informatie over de klimaatimpact van vliegen en over de minder vervuilende alternatieven.