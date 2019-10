Duurzame refo-evenementen: Verdwijnt de papieren folder?

Een aantal Europese festivals probeert in 2025 afvalvrij te zijn. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) lanceerde hiervoor vrijdag een initiatief. Letten christelijke evenementen ook op hun rommel?

De Familiedagen in Gorinchem zijn over twee jaar vrij van papier als het aan Patrick Drenthen ligt. Hij werkt voor Easyfairs, de organisator van de Familiedagen. „We willen mogelijk gaan experimenteren met een smartbadge, die op het mailadres van de bezoeker geregistreerd staat. In plaats dat de bezoeker aan het eind van de dag met een tas vol folders vertrekt, scant hij bij de stands zijn badge en ontvangt hij de informatie die avond in zijn mailbox.”

Verder stapte de organisatie af van plastic bestek en bekers. Ook heeft Easyfairs haar evenementenhal onder handen genomen. „Sinds september zijn op de eerste verdieping watervrije urinoirs aangebracht. Verder onderzoeken we of op het dak van het gebouw zonnepanelen te plaatsen zijn”, zegt Drenthen.

Ook op de Terdege Zomerfair in Barneveld wordt duurzaamheid steeds belangrijker, zegt Nick Drost, een van de organisatoren. „We houden bijvoorbeeld rekening met het landschap. Op het landgoed waar we onze fair houden, ontzien we het bos en de bermen.” En veel informatie gaat digitaal naar de standhouders. „Dat scheelt papier”, licht Drost toe. Tijdens de fair wordt het afval echter niet gescheiden, met uitzondering van papier.

De organisatie besteedde op de jongste editie aandacht aan het onderwerp door plek in te ruimen voor een themaplein Energie & Duurzaamheid. „De gemeente Barneveld gaf advies en bedrijven presenteerden hun zonnepanelen, warmtepompen en hun isolatiemogelijkheden.”

Drost zegt vooral beproefde maatregelen te willen nemen. „Zo hadden we ook laadpalen voor elektrische fietsen neergezet, maar het is dan nog de vraag of mensen daardoor met de e-bike komen in plaats van de auto.”

De fair voorzien van zonnestroom is zo’n beproefde maatregel, wat Drost betreft. Daarvoor moet het evenement nog een geschikte partner vinden, laat hij weten.

Het is lastig om op duurzaamheid te letten terwijl het evenement gratis is, ervaart Jan van den Burgt. Hij organiseert ondermeer de jaarlijkse Pinksterconferentie van Opwekking in Biddinghuizen. „We hebben niet het budget om doorlopend keuzes voor een duurzamer evenement te maken.”

Het onderwerp is al een tijdje in zwang, beweert Van den Burgt. „Denk aan de kartonnen beker en het houten roerstaafje. Die vallen al nauwelijks meer op.” Verder kiest de organisatie volgens hem voor zuinige generatoren om in stroom te voorzien. „Die laden een accupakket op, zodat de generator een constant vermogen geeft.”

Tenten en podia huurt Van den Burgt van een bedrijf dichterbij huis om brandstof te besparen. „Ook al is dat bedrijf in België twee tientjes goedkoper.” Daarnaast wacht hij op een ontwikkeling voor waterzuivering, die het mogelijk moet maken om rioolwater om te zetten in ‘grijs’, niet drinkbaar water om de wc’s mee te spoelen.