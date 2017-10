Dutch Design Week begint weer

In Eindhoven begint zaterdag de zestiende Dutch Design Week (DDW). Er zijn er meer dan zeshonderd exposities, presentaties, lezingen en netwerkbijeenkomsten, waaraan in totaal circa 2500 deelnemers te pas komen. Onderdelen van de DDW zijn op 110 zeer diverse plekken in de stad.

‘Stretch’ is het thema, omdat de organisatie „zowel deelnemers als publiek wil stimuleren om zich in te spannen en zich buiten de comfortzone te wagen.”

De DDW werpt onder weer licht op tal van actuele ontwikkelingen, zoals de invloed van digitalisering en robotisering. Tegelijk is er aandacht voor ambachten, het herontdekken van oude productiemethoden of het ontwikkelen van geheel nieuwe toepassingen daarvoor.

De Dutch Design Week meldde vorig jaar 295.000 bezoekers naar Eindhoven te hebben gehaald.