Dure nacht voor bestuurder met lachgas in auto

De politie heeft een automobilist betrapt op de A10 bij Amsterdam met in zijn auto veel meer lachgas dan is toegestaan. Hij reed rond met in zijn auto zeven volle drukhouders met zo’n 4 kilo lachgas per stuk, in totaal een hoeveelheid van ongeveer 28 kilo. Particulieren mogen maar maximaal 2 kilo bij zich hebben.

De man liep in de nacht van donderdag op vrijdag tegen de lamp nadat agenten hem hadden laten stoppen vanwege kapotte achterlichten. Een grote hoeveelheid lege ballonnen in de auto maakte dat ze de auto doorzochten.

De drukhouders zijn in beslag genomen en de bestuurder wordt vervolgd voor overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het boetebedrag is onbekend. Maar omdat het een zogenoemd economisch delict is, zal het bedrag hoog oplopen, voorspelt de politie.