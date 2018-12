Dure horloges buitgemaakt in Maastricht

Bij een inbraak bij een juwelier in Maastricht hebben inbrekers 150 peperdure horloges gestolen. Volgens de eigenaar hebben de gestolen klokjes een totale waarde van 1,3 miljoen euro, bevestigt hij een bericht van de Limburgse omroep L1

In de winkel was in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Twee inbrekers waren volgens de eigenaar zijn zaak binnengedrongen. „Van de gestolen horloges zijn zestig exemplaren zelfs zeer exclusief. Dit zijn unieke horloges, waarvan maar een tot twee exemplaren bestaan.”

Van de daders ontbreekt elk spoor. „Er zijn bewakingsbeelden waarop ze goed te zien zijn. Deze beelden heeft de recherche al voor verder onderzoek”, zegt hij woensdag. De eigenaar gaat een beloning uitloven om de daders te vinden. „Ik moet over de hoogte nog met de verzekering overleggen, maar het wordt een hele forse beloning.”