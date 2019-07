Duo vast voor mishandeling na gooien eieren

Twee vrouwen van 18 en 19 jaar zijn in Amsterdam opgepakt voor mishandeling en openlijke geweldpleging, nadat ze volgens de politie meerdere mensen met eieren hadden bekogeld. Een vrouw die werd bekogeld, liep een kneuzing aan haar gezicht op. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

De politie trof de twee op een snorfiets met een grote halfgevulde eierdoos bij zich.

De afgelopen tijd kreeg de politie meer meldingen over vier jongeren op snorfietsen die eieren gooiden naar mensen in de omgeving van de NDSM-straat in Amsterdam-Noord. Onderzoek na een nieuwe melding erover van dinsdagavond leidde naar de twee vrouwen.