Duo vast voor dreigen met bom en vuurwapen

De politie heeft zondag een tweetal opgepakt op verdenking van bedreiging of poging tot doodslag, waarbij woorden als bom en vuurwapen zouden zijn gebruikt. De man (38) en vrouw (18) kwamen naar het Brabantse dorp Bavel omdat ze hadden afgesproken met een aantal anderen. Die ontmoeting liep uit de hand waarbij een van de twee of beiden mogelijk vier andere mensen hebben bedreigd.

Ook zijn ze mogelijk met een auto op een of meerdere mensen ingereden. De politie liet weten dat de bumper van de auto bij een staldeur werd gevonden.

De auto is in beslag genomen en het duo moest mee naar het politiebureau. Waar de twee verdachten vandaan komen is onbekend.

Overigens werden geen wapens gevonden op het terrein aan De Leeuwerik, waar het gebeurde.