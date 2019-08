Duo vast na vermissing meisje (14) in Dronten

De politie in Flevoland heeft twee jongemannen van 18 en 19 jaar aangehouden nadat een 14-jarig meisje enige tijd vermist was. Het meisje was maandag als vermist opgegeven en werd dinsdag gevonden na een uitgebreide zoekactie in de omgeving van Dronten. Daarbij waren in de nacht van maandag op dinsdag meerdere politie-eenheden en een helikopter betrokken.

Of het meisje toen in het bijzijn van de twee aangehouden mannen was, wilde een woordvoerster van de politie nog niet zeggen. De 18-jarige verdachte komt uit Dronten, de 19-jarige uit Lelystad. Vooralsnog worden ze verdacht van betrokkenheid bij de vermissing.

De politie kreeg veel vragen van inwoners van Dronten over de helikopter die ’s nachts boven de plaats hing.