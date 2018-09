Duo Hattem bekent schieten met luchtdrukwapen

De twee mannen die door een arrestatieteam werden opgepakt in het Gelderse Hattem, hebben bekend dat ze met een luchtdrukwapen hebben geschoten. Ze waren ermee het bos in gegaan. De politie heeft een luchtdrukwapen in hun woning gevonden, waar het verstopt lag. Op zich is het bezit van zo’n wapen toegestaan, maar schieten in de openbare ruimte mag niet zonder vergunning.

De politie heeft geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat de twee gericht hebben geschoten op de boswachter die hen tegenkwam. Beiden zijn zondag na verhoor weer vrijgelaten.

Het incident en de aanhoudingen maakten veel speculaties los over de motieven van de twee, mede door de observatie van een getuige dat een van de mannen „een gewaad” droeg. Een woordvoerder van de politie weet niet waarom de mannen waren gaan schieten in het bos. „Maar als wij het vermoeden hadden dat ze bezig waren met het voorbereiden van een terroristische actie, hadden we ze niet heengezonden.”

Na afronding van het politieonderzoek is het aan het Openbaar Ministerie (OM) om te beslissen of de zaak een vervolg krijgt.