Twee mannen uit Ede zijn door de politie in Brabant betrapt met een partij hasj ter waarde van zo’n 2 miljoen euro in hun bestelwagen. De pakketjes waren volgens de politie goed verstopt in verwarmingsketels, maar de politie had een tip gekregen en doorzocht het voertuig totdat het spul tevoorschijn kwam. Het gaat om ruim 200 kilo.

Beide mannen zijn opgepakt. Dat gebeurde donderdagmiddag al in Waalwijk, maar de politie maakte de vondst pas vrijdag bekend.