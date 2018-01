DUO eist 2 ton van iPadschool Maurice de Hond

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs eist ruim twee ton terug van het bestuur van een iPadschool in Amsterdam. De school werd in 2014 opgericht door opiniepeiler Maurice de Hond en is inmiddels gesloten.

Volgens DUO is na een gesprek met De Hond en de secretaris van de voormalige school besloten om 207.738 euro terug te vragen. Dat geld zou onterecht zijn uitbetaald omdat de school, De Voorsprong, nauwelijks leerlingen had en op enig moment zelfs al geheel gesloten was.

De Hond verwijt DUO en de Onderwijsinspectie dat ze ‘hun straatje schoonvegen’ nadat ze zelf fouten hebben gemaakt. „We hebben ze meerdere malen op papier en telefonisch verteld dat er geen leerlingen meer op de school zouden zijn en dat we toch maandenlang geld zouden ontvangen.” Het geld dat toch werd overgemaakt is volgens hem besteed aan het onderwijs op zijn andere Amsterdamse iPadschool De Ontplooiing.

Een DUO-woordvoerster zegt dat de definitieve terugvordering eind vorig jaar al de deur uit is gegaan. „Formeel kan natuurlijk nog bezwaar aangetekend worden.” De Hond denkt dat de bestuursrechter zich over de zaak moet buigen.