Dumpingen door coronacrisis toegenomen: Heerlen zet camera’s in

Heerlen gaat vanaf dinsdag mobiele camera’s inzetten in de strijd tegen illegale afvaldumpingen. Op die manier probeert de gemeente te achterhalen wie buiten illegaal spullen dumpt. De boete kan oplopen tot 380 euro, waarschuwt de gemeente vrijdag.

„Sinds de coronacrisis is het illegaal afval dumpen enorm toegenomen”, aldus Heerlen in een verklaring. „Dat komt onder meer omdat mensen meer tijd thuis zijn en aan de slag gaan met het opruimen van schuren, kelders en zolders.”

Deze mensen proberen nogal eens illegaal hun afval kwijt te raken bij de bestaande ondergrondse afvalcontainers, aldus de gemeente. Bijvoorbeeld afval dat daar niet in thuishoort, of afval dat er niet in past. Maar ook omdat de container vol is en mensen niet bereid zijn dan een andere keer terug te komen.

De camera’s worden op onverwachte momenten bij die afvalcontainers ingezet. De gemeente gaat vervolgens actief op zoek naar mensen die met illegaal afval in beeld komen. Hoe die opsporing in zijn werk gaat, kon de woordvoerster van de gemeente niet zeggen.