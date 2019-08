Duizenden willen GB uitzwaaien vanaf strand

Duizenden mensen lijken op 31 oktober, de dag van de brexit, naar het strand van Wijk aan Zee te willen gaan om Groot-Brittannië daar vandaan uit te wuiven. Ron Toekook (52) postte zaterdag op Facebook een idee voor ‘Gezellig op het strand de Brexit kijken’ en wachtte af wat er zou gebeuren. Inmiddels hebben al meer dan 50.000 mensen een reactie achtergelaten en zeggen er 6700 te willen komen.

„Sinds gisteren wordt het allemaal wat serieuzer”, zegt Toekook, die actief is in de mediawereld. Hij heeft ervaring met evenementen en verwacht dat een vergunning krijgen niet moeilijk zal zijn. Er zal op het festijn passende muziek komen (”We’ll meet again” en „Het is stil aan de overkant” zijn al genoemd), die te beluisteren zal zijn onder het genot van hapjes uit de landen van de EU.

„Het moet een mooi afscheid worden van een goede vriend die een spannend, maar misschien niet al te slim avontuur aangaat”, vindt Toekook. Hij heeft de Britten altijd hoog gehad, vertelt hij. Hun cultuur is immers ook voor ons belangrijk. Daarom moet het volgens Toekook een vriendelijk en gezellig feest worden, daar op het strand.