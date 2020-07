Duizenden uitslagen anders door schrappen eindexamens

Duizenden scholieren in Nederland hebben geluk gehad dat het centrale eindexamen dit jaar niet doorging vanwege het coronavirus. Voor duizenden anderen pakte het juist slecht uit. Het Centraal Planbureau (CPB) schat dat ongeveer 8 procent van alle uitslagen anders zou zijn uitgevallen als de examens wel waren afgenomen.

Het CPB keek ter vergelijking naar de uitslagen van vorig jaar. Als het centraal examen toen was geschrapt, zouden bijna 8000 geslaagde leerlingen gezakt zijn en zouden zo’n 7000 gezakte leerlingen juist geslaagd zijn. Verreweg de meeste leerlingen op vmbo, havo en vwo zouden hoe dan ook geslaagd zijn, met èn zonder de centrale eindexamens. Daarnaast is er een kleine groep leerlingen die met èn zonder eindexamen gezakt zou zijn.

Voor meisjes, leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met laag- en middelbaar opgeleide ouders zou het schrappen van het eindexamen goed hebben uitgepakt. „Zij zouden vaker geslaagd zijn met alleen de schoolexamens”, aldus het CPB. Jongens, autochtone leerlingen en kinderen van hoogopgeleide ouders wisten hun diploma in eerdere jaren juist door het centraal examen over de streep te trekken. Waar dit door komt, weet het CPB niet zeker. Mogelijk presteren sommige groepen beter op hun centraal examen „omdat ze vaker gebruik maken van examentraining of minder last hebben van faalangst of examenstress”.