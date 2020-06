Duizenden steunen petitie tegen terugkeer massatoerisme Amsterdam

Een petitie waarin wordt opgeroepen het massatoerisme niet te laten terugkeren in Amsterdam is in een week tijd al ruim 12.000 keer ondertekend. Door de coronacrisis is het momenteel stil in de anders met toeristen overspoelde hoofdstad. Als het aan de opstellers van de petitie ligt, komt er een maximum voor het aantal toeristen per jaar in de stad. Ook willen ze dat er een wethouder komt die zich specifiek bezighoudt met toerisme en leefbaarheid.

De drukte van voor het uitbreken van het coronavirus is veel inwoners al langere tijd een ergernis. „De toeristische druk was immens, de balans tussen wonen, werken en recreëren was al jaren ernstig verstoord”, schrijven de initiatiefnemers, naar eigen zeggen vier jonge Amsterdammers, van de petitie. De huidige crisis geeft een ander beeld van de stad. „Opeens komen bewoners elkaar weer tegen op straat, drinken samen een kop koffie op de stoep en op de Wallen zijn zelfs de eerste bloemenperkjes gespot. Het is eigenlijk bizar dat deze buurttaferelen vreemd aanvoelen.”

In het volksinitiatief roepen ze het stadsbestuur op met een plan te komen over hoe het toerisme in de toekomst samen kan gaan met de leefbaarheid van de stad. Zo wordt voorgesteld om het aantal toeristenovernachtingen de komende vijf jaar niet boven de 12 miljoen per jaar te laten uitkomen. Dat komt volgens de opstellers overeen met de situatie in 2014, „toen het toerisme in Amsterdam nog beheersbaar was”.