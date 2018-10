Duizenden rijden met ongeldig rijbewijs

Duizenden mensen rijden rond met een ongeldig rijbewijs. Het gaat om mensen van wie het rijbewijs ongeldig is verklaard, maar die het vervolgens niet hebben opgestuurd naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Dat bevestigde het CBR vrijdag na berichtgeving door de NOS.

Sinds begin 2016 hebben ruim 5000 mensen met een ongeldig rijbewijs het pasje nooit ingeleverd. Het gaat bijvoorbeeld om automobilisten die meerdere keren dronken achter het stuur zaten of mensen met dementie die volgens onderzoek niet meer geschikt zijn om te rijden.

Het CBR vindt elk rijbewijs dat niet wordt ingeleverd er „een te veel.” Maar het bureau is „nou eenmaal geen opsporingsinstantie” en kan ongeldige rijbewijzen niet bij mensen thuis ophalen.

Boete

Wel noteert de instantie in het register, dat onder meer voor de politie en gemeenten toegankelijk is, welke rijbewijzen ongeldig zijn verklaard. „Als iemand staande wordt gehouden, kan de politie zien dat het rijbewijs ongeldig is”, zegt een woordvoerder van het CBR. „Betrokkenen krijgen een aangetekende brief waarin heel duidelijk staat dat ze niet meer mogen rijden.” Wie dat toch doet, riskeert een boete van 230 euro.

Dat mensen hun roze pasje niet hebben ingeleverd, wil volgens het CBR niet per se zeggen dat ze nog rondrijden. Rijbewijzen worden om uiteenlopende redenen ongeldig verklaard.