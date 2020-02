Duizenden Nederlanders via smartphone bespioneerd door ex

Duizenden mensen in Nederland worden via hun smartphone stiekem in de gaten gehouden door een partner of een ex. De telefoons zijn besmet met zogenoemde stalkerware, waardoor anderen kunnen meelezen met WhatsApp en foto's en video's kunnen bekijken. Ook kunnen ze microfoons en camera's aanzetten.

RTL Nieuws heeft bij vijftien cyberbeveiligers gegevens opgevraagd en concludeert dat het aantal besmettingen in Nederland is opgelopen van enkele honderden in 2018 tot meer dan 6500 vorig jaar.

Het werkelijke aantal besmettingen in Nederland ligt waarschijnlijk nog veel hoger, zegt Kaspersky. Dat bedrijf denkt dat er tienduizenden gedupeerden per jaar zijn.