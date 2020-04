Duizenden naar ‘keuzehulp’ over zorgwens bij slechte gezondheid

Een nieuwe digitale keuzehulp van Thuisarts.nl en ErasmusMC om te bepalen welke zorg je zou willen bij een zwakke gezondheid in het algemeen, is al 14.000 keer bezocht sinds hij vorige week online is gegaan. Thuisarts.nl werd acht jaar geleden door het Nederlands Huisartsen Genootschap in het leven geroepen en verwerkt miljoenen hits van mensen die op zoek zijn naar ziekten en symptomen.

De nieuwe keuzehulp loodst de bezoekers aan de hand van vragen naar een antwoord. De methode voor patiënten om te bepalen wat ze willen als hun kansen om te genezen niet zo groot zijn en of de behandeling erg zwaar zal worden, werd al bedacht voordat de coronacrisis losbarstte. Toevallig viel de lancering samen met de discussie over een dreigend tekort aan ic-bedden en over de kwestie wie daar bij echte schaarste voor in aanmerking komt.

Op Thuisarts.nl zijn de laatste weken ook telkens artikelen over het nieuwe coronavirus verschenen, maar die verschaften alleen informatie en geen handleiding om een keuze te bepalen. Dergelijke info onder het kopje „Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona” is ook sinds vorige week online en inmiddels door 22.000 mensen bezocht. Vanuit deze informatie wordt doorverwezen naar genoemde keuzehulp met de vragen.