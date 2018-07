Duizenden mensen Laos vast na instorten dam

Na het instorten van een dam in het zuidoosten van Laos wachten nog circa drieduizend mensen op redding. De autoriteiten meldden woensdag aan de krant Vientiane Times dat veel mensen vastzitten in bomen of op daken van huizen omdat het gebied waar ze wonen na het bezwijken van de dam door water is overspoeld.

Volgens lokale media zijn zeker 26 mensen omgekomen, maar dat is niet officieel bevestigd. Ongeveer 6600 mensen hebben hun huis verloren.

„Veel vermisten na instorten dam in Laos”

De ingestorte dam Xepian-Xe Nam Noy staat in de provincie Attapeu. De dam was nog in aanbouw. Over de oorzaak van het instorten van de dam is nog geen duidelijkheid. Volgens een bedrijf dat bij de bouw van de dam is betrokken, is de zware regenval mogelijk de oorzaak.

Laos is een van de armste landen in Azië, maar het heeft ambitieuze plannen voor het opwekken van energie. Door de bouw van een reeks stuwdammen wil het land een belangrijke energieleverancier voor de regio worden.