Duizenden mensen herdenken Savannah

Duizenden mensen hebben donderdagavond in Bunschoten de omgebrachte Savannah herdacht. Veel deelnemers aan de stille tocht droegen kleurrijke bloemen mee, zoals de familie van het meisje had gevraagd.

„Ons samenzijn is voor de familie één grote knuffel van onze liefdevolle gemeenschap”, zei burgemeester Melis van de Groep van de christelijke gemeente Bunschoten-Spakenburg voorafgaand aan de tocht. De burgemeester bedankte alle aanwezigen namens de familie. Die is dankbaar dat de tocht is georganiseerd. „Tegelijk putten zij kracht uit ons meeleven en meehuilen en uit de fijne berichten en hulp die ze van werkelijk alle kanten kregen en krijgen”, aldus Van de Groep.

De deelnemers vormden een enorm lint door het dorp. Medewerkers van de gemeente schatten dat er zeker 6000 steunbetuigers waren. De stoet eindigde bij het Oostwende College, waar Savannah op school zat. Deelnemers legden daar bloemen neer. „Ik zal haar missen. Ze was altijd vrolijk en begroette me met haar mooie glimlach”, zei de moeder van een dochter van 15.

Savannah verdween vorige week donderdag. Haar lichaam werd zondag gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Een zestienjarige jongen uit Den Bosch wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee jaar jongere Savannah. De rechter-commissaris bepaalde donderdag dat hij nog veertien dagen blijft vastzitten.

Politiemensen hielden donderdag een passsantenonderzoek bij onder meer het industrieterrein in Bunschoten. Agenten hebben voorbijgangers gevraagd of zij een week geleden ook in het gebied waren en wellicht iets hebben gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor het onderzoek. De politie heeft ruim 250 tips over Savannah gekregen.