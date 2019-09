Duizenden ‘klimaatstakers’ bij mars Den Haag

In het centrum van Den Haag is de demonstratie voor een ambitieuzer klimaatbeleid begonnen. Duizenden mensen hebben zich vrijdagmiddag verzameld om hun zorgen en boosheid te uiten over de uitstoot van broeikasgassen. De Koekamp, naast station Den Haag Centraal, staat al behoorlijk vol.

Ook in de hal van het station staan veel mensen klaar om zich bij de actie aan te sluiten. Onder de deelnemers aan de staking zijn veel ouderen. Ook zijn er mensen die hun kinderen hebben meegenomen. Een peuter loopt rond met een bord met daarop de tekst ‘er is geen planeet b’. Een andere actievoerder houdt de tekst ‘make the Netherlands cold again’ omhoog.

De zogeheten Klimaatstaking wordt gesteund door tientallen organisaties, van de milieubeweging tot vakbond FNV en van de Fietsersbond tot 1700 wetenschappers die zichzelf Scientists4Future noemen.

De betogers lopen een route van 3,5 kilometer door de Haagse binnenstad, onder meer langs het Binnenhof en diverse ministeries. Ze sluiten de mars later op de middag af op dezelfde plek. Daar staan onder meer speeches van wetenschappers, docenten en scholieren op het programma. Ook is er muziek van zo’n honderd professionele musici die onder de naam Musicians for Future eigen versies laten horen van bekende liederen.

In talloze wereldsteden wordt vrijdag betoogd om meer actie van de politiek te eisen. Zo deden in Nieuw-Zeeland al zo’n 40.000 mensen mee aan een protestmars door Wellington. In Taiwan hielden demonstranten een „laatste avondmaal voor de planeet”. Ook in Europa wordt volop betoogd. Alleen al in Duitsland zijn in 65 steden protesten, waaronder in Berlijn, Hamburg, Keulen en München.