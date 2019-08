Een brand in een kippenschuur in Nijkerk (Gelderland) had donderdagochtend de dood van duizenden kippen tot gevolg. De brand brak in de vroege uren uit in een schuur aan de Bunschoterweg.

Het pand is volledig uitgebrand. De rook die vrijkwam trok richting Bunschoten-Spakenburg. Om 5.40 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle is.