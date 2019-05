Duizenden havisten klagen over examen wiskunde

Op de eerste dag van het centraal schriftelijk examen heeft het Landelijk Actie Komité Scholieren (LAKS) veel klachten klachten ontvangen over de eerste zes examens die op het programma stonden. In totaal kwamen tot 21.00 uur ruim 20.000 klachten binnen, waarvan ongeveer de helft ging over in het vak wiskunde A voor de havo.

„Scholieren vonden wiskunde te moeilijk en te lang”, zegt Bibi Reiniers, klachtencoördinator van het LAKS. Reiniers kon nog niet zeggen of het aantal klachten groter was dan vorig jaar. De opmerkelijkste grief kwam van een scholier die klaagde over het gekrijs van een pauw tijdens het examen.

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media nam bij het LAKS telefonisch klachten aan. De minister belde ook met een verbaasde rector om na te vragen hoe het zat met signalen over geluidsoverlast. Ook sprak hij met mensen van het LAKS.

Ruim 217.000 middelbare scholieren begonnen donderdag aan hun eindexamen. Ruim de helft van hen (112.663 kandidaten) zit op het vmbo, meer dan 62.000 op de havo en ruim 42.000 op het vwo. De examens duren tot en met 23 mei. Drie weken later, woensdag 12 juni, horen leerlingen of hun schooltas aan de vlaggenmast gehangen mag worden.