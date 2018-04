Duizenden grafstenen krijgen een gezicht

Duizenden grafstenen en kruizen op oorlogsbegraafplaatsen in Nederland krijgen in de komende jaren een gezicht. Op tal van plaatsen zijn vrijwilligers bezig om levensverhalen en foto’s te verzamelen van de tienduizenden slachtoffers die op erevelden en oorlogsbegraafplaatsen rusten. Het doel daarvan is ervoor te zorgen dat de eretekens gaan „leven.” Vooral voor jongeren, voor wie de Tweede Wereldoorlog iets uit de geschiedenisboeken is.

„De Tweede Wereldoorlog was zo ingrijpend dat deze nog vaak dient als referentiepunt bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Het is een moreel ijkpunt. Kennis van de feiten van die verschrikkelijke oorlog - discriminatie, uitsluiting, wetteloosheid, vernietiging op grote schaal - blijft van belang. De uitdaging is om ervaringen van de oorlog te ontsluiten voor de kinderen en jongeren van nu, en die geschikt te maken voor hun vorming als burgers van onze veelkleurige democratische samenleving”, stelt netwerkorganisatie Platform WOII, een samenwerkingsverband van onder andere de Oorlogsgravenstichting, het NIOD en het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Op het Ereveld in het Gelderse Loenen staan op 4 mei zeshonderd mensen achter grafstenen. „Van dezelfde leeftijd en geslacht als degene die er begraven ligt. Het zijn niet zelden nabestaanden van het slachtoffer”, vertelt Hélène Briaire van de Oorlogsgravenstichting. In Loenen liggen vierduizend Nederlandse militairen begraven die in oorlogsomstandigheden zijn gesneuveld. „Dit Ereveld vol Leven moet bezoekers aan het denken zetten: het had je broer of zus kunnen zijn.”

Initiatieven als Faces to Graves (Canadese erevelden in Groesbeek, Holten, Bergen op Zoom) en Stemmen van Margraten (Zuid-Limburg) moeten de duizenden gesneuvelde geallieerde bevrijders „menselijk” maken. In Margraten wordt komende week op 5850 van de 8301 Amerikaanse graven een foto van de overledene geplaatst. Via de mobiele telefoon is het verhaal van sommige strijders te horen. „Zodat jongeren gaan denken: had ik die keuze ook gemaakt?”, legt de organisatie uit. Ook de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn, waar 32.000 omgekomen Duitsers en 550 ‘foute’ Nederlanders rusten, heeft een scholierenprogramma.

„De belangstelling voor herdenken neemt elk jaar toe, terwijl de generatie die het meemaakte uitsterft. Het is belangrijk om wat we geleerd hebben levend te houden”, aldus Platform WOII.