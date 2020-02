Duizenden brexitbrieven aan Britten in Nederland verkeerd bezorgd

Duizenden brieven met algemene informatie over de brexit zijn eind januari aan het verkeerde adres bezorgd. Het gaat om een brief aan Britten in Nederland. „Door een vergissing” is de huisnummertoevoeging van zo’n 6800 adressen weggevallen, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na berichtgeving door Trouw.

Het gaat om een brief met algemene informatie over de brexit en de mogelijke gevolgen voor het verblijf in Nederland. Een deel daarvan is teruggestuurd, waarna de IND de fout heeft gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoeveel brieven precies op het verkeerde adres zijn afgeleverd, is onbekend. De IND benadrukt dat er geen persoonsgegevens op straat liggen.

De IND heeft afgelopen weekeinde opnieuw een brief gestuurd naar deze mensen met excuses en een kopie van de eerste brief. De dienst heeft inmiddels „signalen” ontvangen, onder meer via sociale media, dat bij het versturen van deze ‘herstelbrief’ vermoedelijk opnieuw iets is misgegaan. „Mogelijk hebben mensen een brief ontvangen die voor een andere persoon was bestemd”, laat de dienst weten.

Momenteel wordt onderzocht „of dit klopt, wat de hiervan de oorzaak is en wat de schaal is waarop dit is gebeurd”.