Duizenden bij Indië-herdenking in Roermond

Vele duizenden mensen woonden zaterdag bij het Nationaal Indië-monument in Roermond de herdenking bij van de ruim 6200 Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 omkwamen. De slachtoffers vielen tijdens missies in de toenmalige overzeese gebiedsdelen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Vertegenwoordigers van onder meer veteranenorganisaties en Defensie legden kransen.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken sprak de aanwezigen toe. Daarin prees hij zijn toehoorders dat zij in naam van Nederland belangrijk werk hebben verricht.

Een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht voerde een zogenoemde flypast uit ter herdenking van de Nederlandse gevallenen.

Het Nationaal Indië-monument werd in 1988 door prins Bernhard onthuld. De laatste jaren neemt de kritiek op de herdenking toe. Volgens tegenstanders van de herdenking beging het Nederlandse leger in Indonesië op grote schaal oorlogsmisdaden onder het commando van generaal Simon Spoor. Alleen de Nederlandse doden worden herdacht, vergeten worden de 150.000 Indonesische burgerdoden, aldus deze critici.

Tijdens de herdenking werd ook een nieuw monument onthuld, dat de banden moet verstevigen tussen veteranen in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en veteranen die later door Nederland en de VN werden uitgezonden. Dit zogenoemde Verbindend Monument werd onthuld door veteranen die dienden in Indonesië, Korea, Libanon, Cambodja en Afghanistan.