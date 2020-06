Duizenden betogers op de Dam tegen politiegeweld VS

Duizenden betogers, veelal met mondkapjes, hebben zich maandag rond 17.00 uur op de Dam in Amsterdam verzameld om te protesteren tegen wat zij noemen het politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU. Een woordvoerder van de politie zei dat het om duizenden mensen gaat en dat de betoging vooralsnog vreedzaam verloopt. De politie is aanwezig.

De organisatie had van te voren tegen de gemeente gezegd rekening te houden met 250 tot 300 betogers, zei een woordvoerster van de gemeente. Volgens haar is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om de 1,5 meter in acht te nemen.

De organisatie roept de aanwezigen op om afstand te houden en er staan ook kruizen op de grond waar mensen moeten staan, maar de drukte maakt dat lastig. De betogers dragen wel bijna allemaal mondkapjes, zoals vooraf was gevraagd.

Aanleiding tot het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed en wat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden.

De betogers hebben borden mee met daarop teksten als "Black lives matter"en The future is coloured". De demonstratie is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL.