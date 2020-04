Duizenden autokentekens geschorst sinds eerste coronamaatregelen

Sinds de eerste coronamaatregelen in Nederland half maart van kracht werden, hebben veel mensen de kentekens van hun auto’s geschorst. Vanaf 12 maart werd Nederlanders gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en sindsdien zijn de kentekens van bijna 27.000 personenauto’s die op naam van particulieren staan, geschorst. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

De schorsing van een kenteken is een regeling die door de RDW mogelijk is gemaakt als een auto langere tijd niet in gebruik is. Voorwaarde is dan wel dat het voertuig niet op de openbare weg staat.

Ook veel taxi’s maken gebruik van die mogelijkheid, nu vanwege het virus steeds minder mensen gebruikmaken van de taxi. Volgens de RDW zijn sinds 12 maart de kentekens van ruim 4500 taxi’s geschorst. Ook zetten veel taxiondernemingen verzekeringen stop, omdat hun auto’s minder rijden.

Woensdag nog werden in Amsterdam zeventig taxi’s door de politie in beslag genomen. De voertuigen stonden op de openbare weg, terwijl de kentekens waren geschorst. Tegen de eigenaren is proces-verbaal opgemaakt.