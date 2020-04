Duizend varkens omgekomen bij stalbrand in Lierop

In het Brabantse Lierop is in de nacht van donderdag op vrijdag een varkensstal afgebrand aan de Lungendonk. De brandweer gaat ervan uit dat de duizend varkens die in de stal zaten allemaal zijn omgekomen.

De eerste melding van de brand in de stal van ongeveer 2000 vierkante meter werd rond middernacht gedaan. Omdat de brandweer hinder ondervond bij het vinden van voldoende bluswater werden zes voertuigen ingezet om dat te brengen vanaf een waterpunt in de buurt.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar een naastgelegen stal. De komende uren blijft een aantal brandweervoertuigen aanwezig om na te blussen, zegt een woordvoerder.

Over de oorzaak voor de brand is niets bekendgemaakt.