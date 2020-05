Duizend meldingen over coronarisico’s op de werkvloer

De inspectie SZW heeft de afgelopen weken ruim duizend meldingen gekregen over mogelijke overtredingen van de coronavoorschriften bij bedrijven. In de meeste gevallen komen werkgevers alsnog in beweging als de inspectie telefonisch contact opneemt. „De meeste werkgevers nemen dan wel maatregelen”, zegt een woordvoerder van de inspectie. Soms doen ze dat echter niet, zoals een groentekweker in het Friese Waadhoeke.

De inspectie heeft de kweker een officiële waarschuwing gegeven, omdat hij naliet zijn werknemers te beschermen tegen besmetting met het virus. Bij het bedrijf werken zo’n honderd mensen. Zowel op de werkplekken als in kleedkamers en gangen houden ze geen afstand tot elkaar. Hun werkgever doet te weinig om dat te voorkomen, constateerden inspecteurs na een bezoek.

Bij een Rotterdams bedrijf dat maaltijden bezorgt, loopt nog een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het RIVM. Bedrijven moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat hun werknemers anderhalve meter afstand bewaren tot hun collega’s. De Inspectie SZW heeft ook nog diverse bezoeken op de agenda staan aan agrarische bedrijven waarover meldingen zijn binnengekomen.

Boetes zijn nog niet uitgedeeld. Als bedrijven beterschap beloven, gaat de inspectie enige tijd later bij degene die de melding heeft gedaan na of de situatie ook echt is verbeterd. Als dat niet zo is, kan de inspectie overgaan tot een controle ter plaatse. Soms blijkt bij zo’n inspectie ook dat er niets aan de hand is. Inspecteurs deden bijvoorbeeld onderzoek naar een slachterij in Velp waar meldingen over waren gedaan, maar constateerden daar geen problemen.

Bij de groentekweker in Waadhoeke ging het al mis bij het inklokken. Alle werknemers moeten er ’s morgens via een smalle gang naar een grote hal lopen. Het bedrijf heeft niet de moeite genomen om dat gefaseerd te laten gebeuren. Vervolgens gaan de medewerkers naar een kleine kleedkamer. Niemand voorkomt dat te veel mensen dat tegelijk doen.

Tijdens het werk en in de pauzes houden veel werknemers zich niet aan de regel om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. „Ook hier worden zij niet aangesproken door de werkgever om zich aan de RIVM-richtlijnen te houden”, aldus de inspectie, die diverse meldingen over het bedrijf had binnengekregen. De inspectie eist dat de werkgever maatregelen neemt. „Hij heeft een zorgplicht voor zijn werknemers en is dus verantwoordelijk om te zorgen dat de werknemers zich aan de richtlijnen (kunnen) houden.”