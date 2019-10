De douane heeft tijdens een controle in de haven van Vlissingen in een container ruim duizend kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in dozen, tussen bananen, is woensdag bekendgemaakt.

De 1008 kilo cocaïne werd vorige week woensdag ontdekt door speurhonden. De container kwam uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Heerhugowaard. Dat bedrijf zou niets met de smokkel te maken hebben. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.