Duitsland ziet Utrecht als risicogebied corona

Duitsland beschouwt inmiddels ook de provincie Utrecht als risicogebied voor corona. Vorige week bestempelden de Duitse autoriteiten Noord- en Zuid-Holland al tot risicogebied. Reizigers moeten zich bij terugkeer op corona laten testen. De autoriteiten hopen met die bepaling vakantiegangers af te schrikken naar risicogebieden te gaan.

Eerder woensdag kondigden de Belgen aan Utrecht vanaf vrijdag de code rood te geven, omdat het coronavirus ook daar weer snel om zich heen grijpt. De Belgische code rood betekent tot vrijdag nog een reisverbod, maar vanaf die dag wordt de code wat afgezwakt en wordt het een dringend advies niet te gaan. Wie twee dagen of langer in Utrecht doorbrengt en vervolgens naar België reist, moet wel een coronatest ondergaan en in quarantaine.

Voor Noord- en Zuid-Holland gold sinds vrijdag al een code rood.