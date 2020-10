Duitsland verklaart nu heel Nederland tot risicogebied

De Duitse regering heeft vanwege de coronacrisis nu heel Nederland met ingang van zaterdag tot risicogebied verklaard. De maatregel gold al voor ons land met uitzondering van de provincie Zeeland. Het Duitse Robert Koch Institut, de evenknie van het Nederlandse RIVM, maakte de aanscherping donderdag op zijn website bekend.

Duitsland bestempelt ook de hele Franse grensstreek met Duitsland en voor het eerst regio’s in Italië en Polen als risicogebied. Bovendien zullen Malta en Slowakije op de risicolijst worden geplaatst, evenals afzonderlijke regio’s in negen andere EU-landen.

Het criterium om gebieden of landen die aanduiding te geven is dat er de afgelopen zeven dagen meer dan 50 nieuwe besmette mensen per 100.000 inwoners moeten zijn bijgekomen.

Duitsers mogen nog steeds naar risicogebieden reizen, maar krijgen bij terugkomst wel te maken met aanvullende maatregelen. Ze moeten twee weken in zelfisolatie. Die kunnen ze vroegtijdig beëindigen als uit een test blijkt dat ze niet zijn besmet.

Ook België raadt reizen naar Nederland volledig af, nu de provincie Zeeland van oranje op rood is gezet, zo werd woensdag bekend.