Duitsland steunt Nationaal Holocaust Museum met 4 miljoen euro

De Duitse regering draagt 4 miljoen euro bij aan de financiering van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Hiermee komt het bedrag dat is opgehaald om de nieuwe culturele instelling aan de Plantage Middenlaan te realiseren op bijna 21 miljoen euro, zo meldt de instelling.

Op 2 februari sluit het tijdelijke museum, het Nationaal Holocaust Museum in oprichting, de deuren voor een verbouwing van twee jaar. Het museum, dat de volledige geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland vertelt, komt op de plek van de Hollandsche Schouwburg en de voormalige Hervormde Kweekschool. De Hollandsche Schouwburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog de verzamelplaats, gevangenis en deportatieplaats voor Amsterdamse Joden naar Westerbork en de vernietigingskampen. De Kweekschool was een plek waar vandaan met behulp van het verzet honderden kinderen naar een veiligere plek werden gesmokkeld.

Het totale benodigde bedrag voor investeringen in beide gebouwen, educatieve programma’s, de vaste tentoonstelling, programmering en de exploitatie tot en met 2026, bedraagt volgens de laatste berekeningen ruim 27 miljoen euro. Ook de Nederlandse overheid heeft geld in de komst van het museum geïnvesteerd. Ook hebben het Anne Frank Fonds Basel, Claims Conference (VS) en de Nederlandse Spoorwegen bijgedragen. Een van de particuliere donateurs, zogenoemde 'governors' die minimaal een bedrag van 100.000 euro hebben geschonken, is de Amerikaanse zangeres Barbra Streisand.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas lichtte de donatie als volgt toe: "In Nederland werkte de nazivernietigingsmachine op de meest afschuwelijke manier. De gedeelde herinnering aan dit donkerste hoofdstuk in onze Duitse geschiedenis maakt het belang van de verworvenheden van de Europese eenwording en de verzoening tussen Duitsland en Nederland duidelijk. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam legt de juiste nadruk door jongeren kennis te laten maken met dit onderwerp, waarbij het belang van democratie en universele mensenrechten wordt benadrukt. Ik ben dankbaar voor deze bijdrage in de strijd tegen antisemitisme en blij dat we dit belangrijke initiatief kunnen ondersteunen met onze bijdrage aan het nieuwe Holocaust Museum."

Nationaal Holocaust Museum komt er waarschijnlijk in 2022