„Duitsland overspoeld met Nederlandse meth”

De Duitse douane onderschepte in de eerste tien maanden van dit jaar ongeveer zes keer zoveel uit Nederland afkomstige crystal meth als in het gehele jaar 2018. Dat schrijft het AD. De krant baseert zich op cijfers van het douanekantoor in het Duitse Essen, dat verantwoordelijk is voor de controle in de grensstreek.

Twee jaar geleden ontbrak deze drugssoort nog in de cijfers, vorig jaar vond de douane 15 kilo. Dit jaar gaat de vangst richting 100 kilo. Ook de vangst van andere (meth)amfetaminen neemt sterk toe. Afhankelijk van de soort is er sprake van een verdubbeling tot zelfs een vervijfvoudiging in een paar jaar tijd.

De drugs worden volgens een douanewoordvoerder op allerlei manieren over de grens gebracht. “We hebben al drugs aangetroffen in babyluiers, in borstimplantaten, tussen de Goudse kazen... Je kunt het zo gek niet verzinnen.”

