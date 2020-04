Duitsland opgelicht in zaak mondkapjesfraude

Twee mannen uit Oldenzaal en Amersfoort worden ervan verdacht de Duitse regering voor 880.000 euro te hebben opgelicht. De Duitsers bestelden miljoenen mondkapjes maar kregen niets geleverd.

Dat bleek woensdag uit de strafzaak in de rechtbank in Zwolle. Het geldbedrag was een aanbetaling voor de levering van 11 miljoen mondkapjes. Tien vrachtwagens stonden eind maart al klaar om naar een loods in Amsterdam te rijden toen ontdekt werd dat de Duitsers waren opgelicht.

De 61-jarige Gerard M. en de 52-jarige Eddy B. werden vrij snel na die ontdekking opgepakt en voor de rechter gedaagd. Op verzoek van de verdediging, die te weinig voorbereidingstijd kreeg, is de behandeling van de zaak echter uitgesteld.