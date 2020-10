Duitsland biedt vooralsnog 71 ic-bedden aan voor coronapatiënten

Duitse ziekenhuizen staan gereed om indien noodzakelijk opnieuw Nederlandse coronapatiënten te verplegen, meldt het coördinatiecentrum van de Universiteitskliniek in Münster.

Daar zijn inmiddels na een inventarisatie onder 85 ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen 71 bedden op de intensivecare-afdelingen van deze klinieken aangeboden. Er worden volgens het coördinatiecentrum in Münster nog meer aanmeldingen van beschikbare ic-bedden verwacht.

Het centrum zegt in afwachting te zijn van verdere informatie over de vraag wanneer en waar de Nederlandse patiënten worden overgebracht. Daarover verwacht het coördinatiecentrum in Münster vrijdag meer te kunnen zeggen.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kondigde donderdag aan wederom een beroep te doen op de Duitse ziekenhuizen om de toenemende stroom coronapatiënten aan te kunnen. „We staan op het punt onze Duitse collega’s weer te verzoeken patiënten over te nemen.”

Patiënten worden vrijdag of zaterdag met ambulances, Mobiele Intensive Care Units of per helikopter naar het buurland gebracht.

Het Klinikum Westmünsterland in Ahaus met zes vestigingen in de grensregio, zoals plaatsen als Bocholt, Borken, Vreden, Stadtlohn en Rhede, bevestigt dat het verzoek gedaan is of het mogelijk is om patiënten op te nemen. De ziekenhuisgroep zegt daartoe bereid te zijn, „binnen de grenzen van onze capaciteit en mogelijkheden”. Er liggen echter nog geen concrete verzoeken tot opnames van Nederlandse coronapatiënten.