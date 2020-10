Duitsland bestempelt ook Limburg tot risicogebied

Duitsland bestempelt vanwege de coronacrisis ook de Nederlandse provincie Limburg tot risicogebied. Dat bleek woensdagavond uit een geactualiseerde lijst met risicogebieden van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het RKI heeft door de toevoeging van Limburg vrijwel heel Nederland tot risicogebied bestempeld. Alleen voor de provincie Zeeland wordt nog een uitzondering gemaakt.

Het gezondheidsinstituut heeft inmiddels ook heel Roemenië, Tunesië. Georgië en Jordanië aangewezen als risicogebieden. Het criterium om gebieden of landen die aanduiding te geven is dat er de afgelopen zeven dagen meer dan 50 nieuwe besmette mensen per 100.000 inwoners moeten zijn bijgekomen.

Duitsers mogen nog steeds naar risicogebieden reizen, maar krijgen bij terugkomst wel te maken met aanvullende maatregelen. Ze moeten twee weken in zelfisolatie. Die kunnen ze vroegtijdig beëindigen als uit een test blijkt dat ze niet zijn besmet.