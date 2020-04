Duitsers zetten in Meinweg 300 brandweerlieden in

De Duitse brandweer zet vrijdag driehonderd spuitgasten in om de brand in de Meinweg onder controle te houden. Het gaat dan met name om het gebied dat grenst aan de naburige Duitse gemeente Niederkrüchten. De korpsen zijn afkomstig uit uit de steden Duisburg en Düsseldorf, en de regio’s Kleef, Wesel, Mettmann en Neuss, liet de naburige regio Viersen vrijdag weten.

De ene helft van de ingezette brandweerlieden is uitgerust met houwelen en zogenoemde blusrugzakken. Zij sporen kleine brandhaardjes op en blussen deze. De andere helft van de Duitsers zorgt dat een stoplijn langs de grens goed nat blijft, om overslaan van vuur naar de Duitse bossen te voorkomen.

Ter vergelijking: de Nederlandse brandweer zet vrijdag naar eigen zeggen twee pelotons in, dat wil zeggen zo’n 60 spuitgasten met acht blusvoertuigen en meerdere waterwagens. Daarnaast zijn er twee Chinook- en een Cougarhelikopter ingezet voor de bluswerkzaamheden vanuit de lucht.

Een helikopter van de Duitse politie heeft vrijdagochtend met een warmtebeeldcamera opnamen gemaakt waarbij meerdere brandhaardjes in de grond werden gevonden. De brandweer weet die dan snel te vinden en te blussen.

De Duitse brandweer laat weten dat afgelopen nacht geen grotere branden waren in het gebied, maar waarschuwt voor de aantrekkende wind en de stijgende temperaturen in het Meinweggebied. Daardoor kunnen brandhaardjes zich snel uitbreiden.