Duitsers vieren 1 mei, marechaussee aan Duitse grenzen

Duitsland viert vrijdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, en dan hebben veel Duitsers vrij. Omdat op 1 mei gewoonlijk veel Duitsers de grens oversteken om in Limburg naar boot, camping of winkel te gaan, heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor vrijdag grenscontroles aangekondigd.

Volgens de veiligheidsregio hebben de grenscontroles de afgelopen weekenden goed gewerkt. Daardoor bleef drukte uit, zegt een woordvoerder.

De veiligheidsregio gaat ervan uit dat de drukte aan de grens mee zal vallen. Duitsers die toch naar Limburg willen, wordt vriendelijk verzocht terug te keren. Het ontmoedigingsbeleid is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een van de grootste trekpleisters voor Duitse koopjestoeristen, het Designer Outlet Centre (DOC) in Roermond, is op last van de veiligheidsregio al weken gesloten.