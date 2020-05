Duitsers profiteren van open grenzen Midden-Limburg

Steeds meer Duitsers lijken te profiteren van de open grenzen in Midden-Limburg. Nu de grenscontroles door marechaussee en andere handhavers sinds enkele weken zijn weggevallen, groeit de toestroom van Duitsers gestaag. Het is er overigens bij lange na niet zo druk als vóór de coronacrisis.

Aan de grensovergang bij Roermond was het zaterdag rond de middag nog vrij rustig, maar in Vlodrop stonden aan de Nederlandse kant van de grens de parkeerplaatsen bij winkel- en tuincentra behoorlijk vol auto’s met witte kentekenplaten. Veel Duitsers winkelden er met mondkapjes op. Bij Roermond waagden onder meer Duitsers met boten achter hun auto de overtocht naar de Midden-Limburgse Maasplassen.

De echte drukte wordt donderdag verwacht. Hemelvaartsdag is in Roermond en Venlo traditioneel „Duitse Dag”, waarbij vele duizenden oosterburen gaan winkelen en recreëren in Nederland. Met name het Designer Outlet in Roermond is dé grote trekpleister, wat in het verleden herhaaldelijk tot verkeersinfarcten leidde in de Limburgse bisschopsstad. De outlet ging maandag weer open na wekenlang gesloten te zijn geweest op last van de veiligheidsregio Limburg Noord.