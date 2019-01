Duitsers in Scheveningen midden in de nacht met volle koffer op straat

Een dag na de verzengde vonkenregen is Scheveningen nog lang niet schoon. Op de boulevard ruikt het naar vuur. Asdeeltjes vliegen over het strand. Opruimwerkzaamheden zijn in volle gang.

„Het was beangstigend”, vertelt de 52-jarige Duitse toerist Andreas Heidelmann woensdagmorgen. Hij rookt voor Hotel Empire –in de zwaar getroffen Keizerstraat– een sigaret. Dit jaar viert hij voor de vierde keer zijn ”Urlaub” in Nederland.

Maar oudjaarsnacht verliep anders dan gedacht. „Ik was in het hotel toen we de vonkenregen zagen aankomen. Door de gloeiende as ontstonden her en der in de duinen brandjes.”

Rond 3.00 uur ’s nachts moet het hotel op last van brandweer en politie geëvacueerd worden. De gasten trekken naar een nabijgelegen straat. „Mijn vrouw had haar compleet ingepakte koffer bij zich. Zo bang was ze dat de boel hier zou afbranden.”

Schade

Zo ver kwam het niet. Op de doordringende rooklucht na bleef Hotel Empire onbeschadigd. Heidelmanns auto kwam er minder goed van af. Hij toont een foto. Gloeiende deeltjes hebben hun sporen op zijn auto achtergelaten. „Ik moet nog kijken hoe ik de schade ga regelen in Nederland”, zegt Heidelmann. Hij reist woensdag terug naar Duitsland.

Recht tegenover het hotel staat de trots van Scheveningen: de Oude Kerk. Er kerkt op zondag onder meer een kleine hersteld hervormde gemeente. Scriba Jan Post (71) gaat op oudjaarsnacht zoals gewoonlijk half één naar bed. De vuurzee is dan nog niet in de richting van de kerk gegaan. Als zijn dochter verontrust belt, ziet hij de beelden van de vonkenregen. „Ik zei tegen mijn vrouw: Daar gaat ons kerkje. Gelukkig hebben ze het gebouw kunnen redden door het goed nat te houden.”

Het verbaast de Scheveninger niets dat het vreugdevuur dit jaar uit de hand liep. „Elke dag neem ik een duik in zee. Ik zag die hoge stapel pallets en dacht: Als de wind zo blijft, waait alles naar de dure huizen in het centrum. En dat is precies uitgekomen.”

Gemeenteleden reageerden volgens Post, inmiddels dertien jaar scriba, ongerust. „Ik heb op nieuwjaarsdag veel telefoontjes gekregen, met name van oudere mensen. Die maakten zich zorgen over de schade aan de kerk. Gelukkig kon ik ze gerust stellen.”

De hersteld hervormde gemeente zou een ochtenddienst beleggen op nieuwjaarsdag, maar die ging niet door omdat de voorganger afzegde. „Dat had niks met het vuur te maken”, aldus Post.

Rivaliteit

Op de boulevard laat een ouder echtpaar zijn twee honden uit. „Het was een angstig gezicht op oudjaarsnacht”, blikt de vrouw terug. „We zagen de vonkenregen zo het dorp intrekken. De brandweer stond op de daken om kleine brandjes te blussen.” „Ik zag een man op de fiets de weg oversteken. Zijn banden smolten gewoon weg”, aldus haar man.

Het echtpaar woont inmiddels 21 jaar in Scheveningen. Gelukkig voor hen ver genoeg van het vreugdevuur. De berg met pallets, nu niet meer dan een hoop smeulende as, was 48 meter hoog. Dertien meter hoger dan geoorloofd, aldus de Haagse burgemeester Pauline Krikke dinsdag tijdens een persconferentie.

„Misschien was dit niet gebeurd als de berg minder hoog was”, verzucht een voorbijganger. Hij woont vier maanden in Scheveningen en maakte het vuur voor het eerst mee. „Er is altijd rivaliteit tussen Duindorp en Scheveningen om wie de hoogste toren maakt. Het bouwen van het vreugdevuur schijnt de jeugd van de straat te houden. Die gaan anders misschien relschoppen.”

Volgens de kersverse inwoner van de badplaats is de boulevard inmiddels weer opgeknapt. „Gisteren zag het er hier verschrikkelijk uit. Het strand lag vol roet.”

De grote schoonmaak gaat woensdag door. Tot de laatste as van het strand is geveegd.

Scheveningen maakt de balans op na roerige jaarwisseling

‘Goed gesprek’ tussen bouwers vreugdevuur en gemeente