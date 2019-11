Duitsers dwarsbomen milieuzone Maastricht

Het plan van Maastricht voor de instelling van een groene milieuzone in het stadshart van de Limburgse hoofdstad gaat voorlopig niet door. De reden is dat de Duitsers niet meewerken. Wethouder Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks) meldt dinsdag in een brief aan de raad daarom geen mogelijkheden te zien verdere stappen naar een milieuzone te zetten.

Duitsland weigert om redenen van privacy aan de hand van kentekens gegevens uit te wisselen over ouderdom en vervuiling van auto’s. Maastricht wordt veel bezocht door Belgen en Duitsers. Om de groene milieuzone te kunnen handhaven, moet de gemeente ook buitenlandse auto’s op kenteken kunnen controleren. De Belgen willen daaraan vanaf volgend jaar wel meewerken, maar de Duitsers weigeren. Dat maakt het onmogelijk de milieuzone te handhaven, aldus de wethouder.

Krabbendam verwijst naar een brief van de minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). Zij heeft gepraat met de Duitsers, maar die willen gegevens over een auto alleen maar uitwisselen als een overtreding is vastgesteld.

„Bij handhaving van milieuzones zijn nu juist deze gegevens op voorhand nodig om te kunnen bepalen of voertuigen de zone in mogen rijden”, schrijft de minister. „Ik verwacht niet dat zij hun standpunt op korte termijn wijzigen. Andere Europese lidstaten willen evenmin voertuiggegevens beschikbaar stellen, waardoor ik geen mogelijkheden zie om bilaterale afspraken te maken. Ik blijf daarom streven naar een Europese aanpak, zodat op langere termijn benodigde voertuiggegevens uit heel de Europese Unie automatisch verwerkt kunnen worden.”

In februari 2018 besloot de gemeenteraad van Maastricht een milieuzone in te voeren waarin alle sterk vervuilende benzine- en dieselvoertuigen zouden worden geweerd. Maar Van Veldhoven zwakte dat plan af, omdat volgens haar alleen oude diesels mogen worden geweerd.