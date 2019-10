‘Duitser herinnert zich steken Mondriaan niet’

De 51-jarige verdachte van een steekpartij bij ggz-instituut Mondriaan in Maastricht op 8 mei kan zich naar eigen zeggen van het hele voorval niets meer herinneren. Dat bleek woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank in Maastricht. Door de steekpartij raakten vijf mensen gewond.

Uit rapporten van een psycholoog en een psychiater blijkt dat de Duitser Arnold S. tijdens de steekpartij ontoerekeningsvatbaar was. Zij adviseren tbs met voorwaarden. Volgens zijn advocate Mieke Hissel had de man, gehuwd en vader van twee zonen, een psychose.

De rechtbank besloot woensdag de reclassering te laten onderzoeken of de man uit voorlopige hechtenis ontslagen kan worden om aan een klinische behandeling te beginnen. S. wordt momenteel geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.

De zaak trok landelijk aandacht omdat drievoudig moordverdachte Thijs H. van de consternatie rond de steekpartij gebruikmaakte door uit de instelling weg te lopen.

Thijs H. heeft bekend dat hij begin mei drie moorden heeft gepleegd. De 28-jarige Limburger zou op zaterdag 4 mei een vrouw hebben gedood in de Scheveningse bosjes in Den Haag, waar hij kort daarvoor op kamers was gaan wonen. Enkele dagen later, op dinsdag 7 mei, zou hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en een vrouw hebben omgebracht.

Een paar uur na de dubbele moord, meldde H. zich bij kliniek Vijverdal in Maastricht. Nog diezelfde avond ging hij er vandoor. Zijn ouders brachten hem snel terug, maar de volgende ochtend was hij weer verdwenen, gebruikmakend van de steekpartij in Mondriaan. Hij werd later die dag na een klopjacht gearresteerd.

Komende maandag moet H. voor de rechtbank verschijnen tijdens een niet-inhoudelijke zitting van zijn zaak.

De zaak tegen Arnold S. is voor onbepaalde tijd aangehouden. Inmiddels loopt er wel een poging tot mediation, waarbij gepoogd wordt een gesprek op gang te brengen tussen verdachte en de in totaal acht slachtoffers. Vijf van hen raakten gewond, drie anderen werden bedreigd.