Duitser gearresteerd in Kesteren na wilde achtervolging

De politie heeft na een wilde achtervolging een 32-jarige man uit Duitsland aangehouden in de buurt van het Gelderse Kesteren. Omdat hij tijdens zijn vlucht sommige stukken tegen het verkeer in reed, heeft hij andere automobilisten in gevaar gebracht. Ook beschadigde hij meerdere voertuigen.

Zijn vlucht begon maandagochtend vroeg, kort nadat hij op de Prins Willem-Alexanderbrug nabij Beneden-Leeuwen een andere auto had aangereden. Het slachtoffer wilde de man hierop aanspreken toen ze na het incident voor verkeerslichten stonden. Maar de Duitser gaf gas en ging ervandoor. Daarbij reed hij de rechter buitenspiegels van twee auto’s voor hem eraf.

Het slachtoffer zette de achtervolging in en waarschuwde de politie. Die nam de achtervolging over. Bij zijn vlucht over de A15 richting Nijmegen nam hij op enig moment een afrit en keerde op de weg, waardoor hij een tijdje tegen het verkeer in reed. Daarbij wist hij tegemoetkomende bestuurders ternauwernood te ontwijken. Later kwam hij weer op het goede wegdeel doordat hij door de middenberm reed.

Bij zijn aanhouding ter hoogte van Kesteren raakten twee politievoertuigen beschadigd.